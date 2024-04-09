В Белоруссии аннулируют доменные имена экстремистских ресурсов

Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Белоруссии, являющийся администратором национальной доменной зоны, будет аннулировать доменные имена интернет-ресурсов, включенных в республиканский перечень экстремистских материалов. Соответствующий приказ ОАЦ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
"В случае включения в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора - доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, запись о регистрации такого доменного имени аннулируется по решению администратора национальной доменной зоны", - указано в документе.
Аннулирование записи о регистрации доменного имени ведет к прекращению его администрирования.
Аннулированное доменное имя экстремистского ресурса будет вноситься в специальный перечень в составе базы данных доменных имен национальной зоны и становиться недоступным для регистрации в течение периода нахождения соответствующей информационной продукции в списке экстремистских материалов.
"В специальный перечень также может быть включено доменное имя в целях обеспечения национальной безопасности, в том числе для предупреждения использования <...> совокупности букв, цифр, символов и слов (фраз), не соответствующих общепринятым морально-этическим нормам, разжигающих социальную, национальную, религиозную и расовую вражду, пропагандирующих насилие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством", - говорится в инструкции."Функционирование доменных имен, находящихся в специальном перечне, допускается только в интересах национальной безопасности", - указано в документе.