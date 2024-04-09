В Белоруссии аннулируют доменные имена экстремистских ресурсов

Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Белоруссии, являющийся администратором национальной доменной зоны, будет аннулировать доменные имена интернет-ресурсов, включенных в республиканский перечень экстремистских материалов. Соответствующий приказ ОАЦ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"В случае включения в республиканский список экстремистских материалов информационной продукции с указанием интернет-ресурса и его идентификатора - доменного имени, зарегистрированного в национальной доменной зоне, запись о регистрации такого доменного имени аннулируется по решению администратора национальной доменной зоны", - указано в документе.

Аннулирование записи о регистрации доменного имени ведет к прекращению его администрирования.

Аннулированное доменное имя экстремистского ресурса будет вноситься в специальный перечень в составе базы данных доменных имен национальной зоны и становиться недоступным для регистрации в течение периода нахождения соответствующей информационной продукции в списке экстремистских материалов.