ХАМАС отказался освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается освободить 40 живых заложников в рамках предлагаемого соглашения с Израилем о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Израиль требует от радикалов вернуть 40 живых заложников в соответствии с новым предложением об установлении перемирия в секторе Газа, отмечает издание. Однако ХАМАС заявил, что для этого ему придется освободить израильских солдат мужского пола, поскольку движение не располагает 40 живыми стариками, женщинами и солдатами женского пола.

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При этом радикалы отказываются освобождать мужчин-солдат, захваченных 7 октября прошлого года, и готовы отпустить менее 40 заложников, сообщает телерадиокомпания Kan, называя этот вопрос самым большим препятствием на продолжающихся в Каире переговорах.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что участники переговоров представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое должно быть реализовано в три этапа. На первом этапе ХАМАС освободит 40 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение 900 палестинских заключенных, в том числе 100 приговоренных к пожизненному сроку.

Среди других параметров возможного соглашения о прекращении огня источники телеканала назвали возвращение перемещенных гражданских лиц в северную часть анклава и ежедневный проход 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

Кроме того, посредники предложили создать безопасную зону вокруг основных автомагистралей сектора Газа - шоссе Салах-ад-Дин и улицы Ар-Рашид, которые соединяют северную и южную части анклава. В новом предложении указано, что израильские силы должны располагаться на расстоянии 500 метров от автомагистралей, по которым вынужденно перемещенные жители смогут вернуться на север сектора Газа.

7 апреля в Каире начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе. В ночь на понедельник египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что в ходе консультаций был достигнут значительный прогресс, и стороны пришли к консенсусу по ряду основных спорных вопросов.