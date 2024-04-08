Зеленский рассказал, что будет в случае поражения Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи, передает «Страна.ua». По его словам, в этом случае могут быть атакованы другие страны.

Если конгресс не поможет, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы, – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что неспособность Конгресса США своевременно одобрить пакет военной помощи в размере $60 млрд дорого обошлась Киеву. В сложившейся обстановке ВСУ приходится отступать, чтобы обезопасить линию фронта и сохранить боеприпасы, указал он. Зеленский подчеркнул, что без поддержки Вашингтона у Киева не будет средств ПВО и РЭБ, ракетных комплексов Patriot, а также боеприпасов для артиллерии.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в апреле с его подачи на рассмотрение будет вынесен законопроект о новом пакете военной помощи Украине. Он добавил, что обсуждения по этому вопросу станут первым делом после окончания каникул в конгрессе.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Зеленский пугает Запад воссозданием Советского Союза ради получения финансирования. Украинскому президенту безразлична судьба народа, уверен он. Член Совфеда считает, что Зеленскому нужен конфликт и интерес со стороны западных стран, поэтому он «нагоняет страсти».