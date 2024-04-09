В Азербайджане назвали сроки подписания мирного договора с Арменией

Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор до конца текущего года. Об этом заявил политолог Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов, передает РИА Новости.

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По его словам, площадкой для заключения Ереваном и Баку мирного соглашения может стать Конференция ООН по изменению климата. Она будет проходить в столице Азербайджана в ноябре.

«Исключать перспективу подписания мирного договора к концу года, к примеру во время заседания (...) в Баку, нельзя. Это вполне возможно. Буквально вчера Армения ответила на последние предложения азербайджанской стороны по мирному договору», — разъяснил Исмаилов, уточнив, что это подтверждает рутинную работу по согласованию вопросов будущего соглашения.

При этом, как отмечает политолог, по ряду принципиальных вопросов сторонам все еще не удается договориться. В их числе — передача Еревана Баку населенных пунктов в Газахском районе.

Кроме того, «не добавляют оптимизма» в подписании соглашения и обстрелы азербайджанских пограничников со стороны Армении, добавил Исмаилов.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о невозможности договориться с Азербайджаном. По его словам, по многим вопросам Ереван и Баку нашли общий язык, однако по нескольким важным пунктам достичь согласия не удается.