Папа Римский выступил против смены пола и гендерной теории

Папа Римский Франциск выступил против абортов, суррогатного материнства, смены пола и гендерной теории. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом кардинал Виктор Мануэль Фернандес подчеркнул, что Ватикан выступает против криминализации гомосексуализма, имеющей место в некоторых странах мира, а также дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Ранее в интервью Associated Press понтифик заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Глава католической церкви призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).