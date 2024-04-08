Избранный президент Словакии покинул пост спикера парламента

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини объявил, что покинул пост спикера Национального совета (парламента) республики и сдал свой депутатский мандат.

"С избранием президентом, согласно конституции, завершается мой мандат депутата и мною, как требует основной закон, оставлен пост спикера парламента", - цитирует Пеллегрини Словацкое радио.

Он сообщил, что временное исполнение обязанностей главы высшего законодательного органа республики поручено вице-спикеру, социал-демократу Петеру Жиге. Пока не известно, когда состоится заседание парламента по избранию нового председателя. Словацкие СМИ прогнозируют, что им станет Жига.

6 апреля в Словакии состоялся второй тур президентских выборов. Пеллегрини получил голоса более 53% избирателей. Ему противостоял экс-глава МИД Иван Корчок. Явка составила 61,14%.