Совбез ООН передал заявку Палестины на вступление в организацию

Совет безопасности ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление, сообщает Reuters.

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Ранее в понедельник, 8 апреля, председательствующая в Совбезе постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезиер уже заявляла, что орган обсудит заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления на принятие в состав ООН в качестве полноправного члена. Совбез начал открытое заседание в 19:00 по московскому времени.

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя. В 2011 году страна подавала заявку на вступление в ООН, однако позже решила временно отложить этот вопрос.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия призывает входящие в ООН страны принять заявку Палестины на членство в организации.

Associated Press сообщало, что палестинцы надеются добиться проведения голосования по полноправному членству в ООН до окончания месяца Рамадан 9 апреля, несмотря на план США сначала договориться о мирном соглашении между Израилем и Палестиной.