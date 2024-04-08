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Во Франции отреагировали на удары Киева по ЗАЭС

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС. Его слова приводит «Прайм».

Во Франции отреагировали на удары Киева по ЗАЭС
© РИА Новости

Ранее стало известно об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений зафиксировано не было.

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«Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность!» — сказал Филиппо.

При этом, по его словам, Украина продолжает отрицать свою причастность к атакам на ЗАЭС, «обвиняя Россию». Филиппо отметил, что уже два года РФ контролирует станцию и нападения на нее могли осуществляться только со стороны Украины. На этом фоне он в очередной раз призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.

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