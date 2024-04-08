Во Франции отреагировали на удары Киева по ЗАЭС

Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал Киев за удары по Запорожской АЭС. Его слова приводит «Прайм».

Ранее стало известно об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений зафиксировано не было.

Ульянов: обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не понравится Украине

«Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС на Украине! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность!» — сказал Филиппо.

При этом, по его словам, Украина продолжает отрицать свою причастность к атакам на ЗАЭС, «обвиняя Россию». Филиппо отметил, что уже два года РФ контролирует станцию и нападения на нее могли осуществляться только со стороны Украины. На этом фоне он в очередной раз призвал к организации мирных переговоров и прекращению поддержки Киева.