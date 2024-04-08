В Грузии зарегистрировали законопроект об иноагентах

Законопроект правящей партии «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия» об иностранных агентах, ранее вызвавший массовые протесты, зарегистрирован парламентом страны. Газета.Ru

Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,4 тыс.). При Минюсте Грузии также будет создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа. ТАСС

Отмечается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена наложить вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния». NSN.FM