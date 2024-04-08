Киллер Хан Бакинский сел пожизненно за расправу над вором в законе Лоту Гули

В Турции суд приговорил к пожизненному сроку Хагана Зейналова (Хан Бакинский или Хан Ахмедлинский) и Амира Гамидли за расправу над главным вором в законе Азербайджана Надиром Салифовым (Лоту Гули). Об этом сообщает Media Az.

Другие участник преступления Али Мовламлы и Расул Гасанов получили по 12,5 года заключения. Вместе с тем суд оправдал Джамиля Келеша, Эркана Ашана, Умида Наджафова.

В розыске находятся Джафар Ализаде, Намик Джаниев (брат Ровшана Ленкоранского), Ханумниса Мамедова и Джамал Гасанов, в отношении них дело выделено в отдельное производство.

Граждане Азербайджана Мовламлы и Гасанов были задержаны турецкими полицейскими в начале 2021 года при попытке вылететь на Украину. Они представители клана вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский), которого ликвидировали в 2016 году, как считают его сторонники, по приказу Гули.

По основной версии, родственники Ленкоранского профинансировали решили отомстить Салифову, организатором расправы стал Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский), которому в 2017 году по приказу Гули отрезали ухо.

По данным турецкой полиции, Мовланлы и Гасанов в августе 2020 года за несколько дней до устранения Гули встретились с Зейналовым, который в гостиничном номере в Анталье 20 августа выпустил в главного вора в законе Азербайджана несколько пуль.