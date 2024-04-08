Венгрия нашла способ остаться в ЕС на своих условиях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Венгрии нужно укреплять позиции, собирать союзников и «исправлять ЕС». Politico пишет, что Венгрии удается вмешиваться в политику Евросоюза, в том числе по России и Украине, и выход из блока страну не интересует.

Как отмечает Politico, после переизбрания Орбана на пятый срок в апреле 2022 года произошел сдвиг в его риторике и в его подходе к ЕС. По версии издания, в лице Орбана ЕС сталкивается с «евроскептиком нового типа»: он не хочет покидать блок по примеру Brexit, а вместо этого стремится влиять на политику ЕС, накладывая отпечаток на самые разные сферы - от поддержки Украины до борьбы с изменением климата.

Венгрия использовала право вето, которым обладают все 27 стран ЕС, чтобы блокировать различные решения Брюсселя, включая санкции против России и финансирование Украины.

«Недостаточно просто злиться. Нам нужно завладеть Брюсселем», - заявил венгерский премьер в одном из недавних интервью.

Politico утверждает, что «идеологическую атаку» Венгрии возглавляет Коллегия Матиаса Корвинуса, аналитический центр, поддерживаемый Орбаном. Связанная с правительством организация открыла филиал в Брюсселе в 2022 году. Она предлагает «непримиримо консервативный» взгляд на дела ЕС и стремится подорвать работу брюссельских аналитических центров, подчеркивает издание.

"Часть большого тренда". В РФ объяснили победу евроскептика в Словакии

По данным Politico, Будапешт также финансирует The European Conservative, англоязычный журнал, продвигающий консервативный взгляд на новости ЕС.

Издание отмечает, что Орбан рассматривает возможность создания альянса с несколькими правыми партиями Европарламента.

В июле начнется шестимесячное председательство Венгрии в Совете ЕС. В Брюсселе ожидают, что Будапешт в этот период сосредоточится на миграционной политике и вопросе расширении ЕС - но за счет Западных Балкан, а не Украины.