Кучма отказался считать Россию и Украину братскими народами
Россия и Украина были братскими народами, однако в реалиях сегодняшнего дня стали врагами, это произошло по вине Москвы. Такую точку зрения высказал бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo.
В ответ на реплику журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма заявил, "что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть" и напомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.
"У Украины больше нет брата. Россия — это Каин", — заявил Кучма.
По его словам, "когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство". Ответственность за такое развитие событий он возложил на Владимира Путина.
Экс-президент Украины подчеркнул, что Киев стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой, что сегодня "звучит как абсурд". Россия "делит всех на врагов и вассалов", считает бывший глава государства.
До этого президент России назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.
"Трудно и горько от того, что сражается друг с другом по сути один народ. По сути противостояние идет внутри одного народа", — отметил российский президент.