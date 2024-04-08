Кучма отказался считать Россию и Украину братскими народами

Россия и Украина были братскими народами, однако в реалиях сегодняшнего дня стали врагами, это произошло по вине Москвы. Такую точку зрения высказал бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo.

В ответ на реплику журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма заявил, "что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть" и напомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.

"У Украины больше нет брата. Россия — это Каин", — заявил Кучма.

По его словам, "когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство". Ответственность за такое развитие событий он возложил на Владимира Путина.

Экс-президент Украины подчеркнул, что Киев стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой, что сегодня "звучит как абсурд". Россия "делит всех на врагов и вассалов", считает бывший глава государства.

До этого президент России назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.