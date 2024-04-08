Внук Манделы требует прекратить упоминать его деда в одном ряду с Трампом и Байденом

Экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего лидера страны Джо Байдена нужно оценивать по их поступкам, и не использовать при обсуждении имя бывшего лидера ЮАР Нельсона Манделы. Об этом заявил газете Times внук Манделы Мандла.

По мнению внука Нельсона Манделы, сложно воспринимать всерьез сравнения Трампа, которому предъявлен ряд обвинений, с его дедом.

Он назвал бывшего американского президента «заблуждающимся» и напомнил, что Трампу предъявили уголовные обвинения, а Нельсона Манделу судили «за борьбу за освобождении».

При этом недовольство Мандлы вызвало и то, что имя его дела упомянул нынешний американский лидер Джо Байден, рассказавший историю том, что в 1970 году был задержан в ЮАР при попытке навестить заключенного борца с апартеидом. В итоге команде Байдена пришлось уточнить, что он не был задержан, а просто отделен от сопровождающей его группы в аэропорту Йоханнесбурга.

«Не может быть, чтобы о... (Нельсоне Манделе) упоминали в одном ряду с Трампом или Байденом. Их нужно оценивать по тому, чего они достигли за свою жизнь, а не за его», - заметил он.

Напомним, что Нельсон Мандела был одним из лидеров движения за ликвидацию режима апартеида и господства в Африке белого меньшинства. В ЮАР он был обвинен в госизмене. 20 апреля 1964 г. в ходе судебного заседания Мандела произнес знаменитую трехчасовую речь «Я готов умереть», ставшую ключевым документом в борьбе против апартеида. Он был приговорен к пожизненному заключению, но вышел на свободу в 1990 году. Является лауреатом Нобелевской премии мира за мирный переход от апартеида к демократическому нерасовому государственному строю. В 1994 году был избран первым темнокожим президентом ЮАР. Ушел с поста главы государства в 1999 году.