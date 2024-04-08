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Президент Аргентины собрался посетить Украину

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что может посетить Украину в июне текущего года в рамках своего европейского турне. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN en Español.

Президент Аргентины собрался посетить Украину
© Газета.Ru
"Мы разрабатываем план поездки, есть идея также посетить Украину", - сказал Милей.

Он коротко озвучил этот план: посещение саммита Группы семи в Италии, получение премии имени Хуана де Мариана в Испании, получение медали имени фон Хайека в Германии и встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а так визит в Париж и Киев для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Милея, минобороны Аргентины "поможет Украине, чем может". Также он добавил, что по просьбе Зеленского примет участие в Латиноамериканском форуме в поддержку Украины.

В марте Милей разместил статью издания Infobae о намечаемом визите в Киев на своей странице в социальной сети X.

До этого глава аргентинского МИД Диана Мондино заявила, что вооруженный конфликт России и Украины не должен повлиять на торговлю Аргентины с РФ.

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