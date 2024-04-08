СМИ: организаторы вечера по сбору денег для ВСУ ушли в минус

В одном из отелей Львова провели вечер по сбору денег для ВСУ. Как рассказали местные СМИ, на вечере удалось собрать 115 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей), но на его организацию, возможно, ушло больше.

Журналисты отметили, что сумма собранных средств выглядит несоизмеримой с масштабом мероприятия: в одном из самых дорогих комплексов Украины собралось около 150 бизнесменов, блогеров и известных жителей Львова.

Для гостей устроили фуршет и детский показ вечерних и народных костюмов. В среднем на каждого участника вечера пришлось около 600 гривен пожертвований (чуть меньше 1500 рублей).

Организаторы отказались сообщить, сколько денег было потрачено на мероприятие, назвав это коммерческой тайной. Однако они подтвердили, что аренда зала и фуршет были оплачены. На вечере выступали артисты, размер их гонораров также неизвестен.

СМИ рассказали, что на собранные деньги можно приобрести семь FPV-дронов.

Журналисты позвонили в отель, представились организаторами благотворительного аукциона и спросили, сколько стоит проведение такого мероприятия. В отеле рассказали, что аренда зала, где проходил вечер по сбору денег для ВСУ, обойдется в семь тысяч долларов (более 640 тысяч рублей). На эти деньги можно было бы купить 17 FPV-дронов, отмечают СМИ.

В отеле рассказали, что не предоставляют аппаратуру для концертов, ее нужно привозить с собой и самостоятельно настраивать. В одной из львовских саунд-студий журналистам заявили, что это обошлось бы организаторам подобного вечера в 200 тысяч гривен (более 470 тысяч рублей, цена 12 FPV-дронов).

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По версии журналистов, на гонорары артистам организаторы могли потратить также 200 тысяч гривен, а на фуршет - 250 тысяч (более 580 тысяч рублей). С учетом других трат, этого хватило бы как минимум на 60 FPV-дронов.

Ранее на Украине задержали четырех человек, которые похитили более миллиона гривен у украинцев, собиравших деньги для ВСУ. Злоумышленники откликались на объявления о сборе средств и выманивали у организаторов сборов персональные данные, включая данные их карт.