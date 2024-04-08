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Разочарованные в Трампе республиканцы решили создать свою партию

Бывшие сторонники и сотрудники офиса экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа решили создать свою партию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Разочарованные в Трампе республиканцы решили создать свою партию
© globallookpress.com
«Никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп», — цитирует издание бывшего вице-президента США при Трампе Дика Чейни.

Как отмечает NYT, разочарованные трамписты, отказавшиеся солидаризироваться с движением MAGA (Make America Great Again — изначально предвыборный лозунг Трампа «Сделать Америку снова великой»), вынуждены теперь «создать Республиканскую партию в изгнании».

Ранее советник Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой информацию о наличии у бывшего американского лидера и кандидата в президенты плана по окончанию конфликта на Украине путем давления на Киев.

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