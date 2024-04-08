Российского олигарха захотели оставить без европейского гражданства

Власти Латвии намерены лишить российского бизнесмена Петра Авена гражданства прибалтийской республики и ждут данных из Киева, необходимых для принятия решения. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, основанием для лишения Авена гражданства за поддержку России в конфликте на Украине могут служить поправки к Закону о гражданстве, принятые Сеймом (парламентом) в 2023 году. Как указал портал, этим вопросом занимается латвийское Бюро по защите конституции. Однако для вынесения вердикта Бюро необходимы данные о том, "насколько активно" бизнесмен поддерживал РФ, которые латвийской стороне должен предоставить Киев, поясняет Delfi.

Как указал глава Бюро Эгилс Звиедрис, слова которого приводит портал, сейчас на Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена и решение суда по этому вопросу может повлиять на ситуацию с гражданством в Латвии. В то же время Звиедрис подчеркнул, что этот вопрос стоит рассматривать "очень тщательно", чтобы "принятое решение по каким-то причинам" не пришлось отменять.

В марте 2022 года Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров Альфа-банка после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. В настоящее время Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%.