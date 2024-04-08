При минобороны Украины появился комитет финансового контроля
На Украине создали комитет финансового контроля при минобороны страны. Соответствующий указ за подписью главы ведомства Рустема Умерова опубликован на сайте ведомства.
Из документа следует, что в аудиторский комитет вошли эксперты НАТО, имеющие многолетний опыт предоставления услуг по внутреннему аудиту. Создание комитета стало одной из ступеней новой модели реформы финансового контроля в военном ведомстве Украины.
Члены комитета будут заниматься консультациями и рассмотрением вопросов внутреннего аудита, мерами для "поддержания высокого доверия общества к министерству как к государственному институту". По мнению замминистра обороны Украины, комитет позволит избежать политического вмешательства, а также привлечет иностранных партнеров для внутреннего аудита.
До этого глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина нуждается в дополнительных артиллерийских орудиях и снарядах для их различных типов.