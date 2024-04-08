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В Молдавии планируют сделать евроинтеграцию обязательным курсом страны

Молдавская партия "Действие и солидарность" (ПДС) внесла в парламент страны законопроект о внесении в Конституцию страны поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В Молдавии планируют сделать евроинтеграцию обязательным курсом страны
© РИА Новости

Преамбула Конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова".

Предполагается, что закон будет принят после референдума по вопросу вступления в ЕС, который планируется провести этой осенью.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии. Дата референдума пока не назначена.

5 апреля в Гагаузии предупредили Кишинев, в каком случае объявят о независимости.

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