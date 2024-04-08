Обзор иноСМИ: как Зеленский обрушил свой рейтинг и «чего ожидать от военных намеков Макрона»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Чего ожидать от военных намеков Макрона»

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. У самого главы Франции есть лишь две дивизии сухопутных войск, но, вполне возможно, что Макрон лишь хочет послать сигнал стратегической двусмысленности - Кремлю не следует быть слишком уверенным в усталости Запада от конфликта, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Французские вооруженные силы состоят из трех армий: ВВС с истребителями «Рафаль» и «Мираж», морская пехота (ее флагман, авианосец «Шарль де Голль», сейчас курсирует у побережья Бенина) и сухопутные силы. Сейчас в составе французских сухопутных сил находятся лишь две дивизии, каждая из которых насчитывает около 20 тысяч солдат. Если Париж решил бы отправить свои войска на Украину, более вероятным было бы «выборочное развертывание сил в критический момент», считает Neue Zürcher Zeitung. Более того, Франция не стала бы рисковать и идти на это без поддержки важных партнеров по НАТО. В случае их согласия «Шарль де Голль» был бы направлен в восточное Средиземноморье для поддержки и демонстрации военной мощи. А некоторые из самолетов «Рафаль» оказались бы близко к зоне боевых действий, подчеркивает издание.

СМИ: мэры Стамбула и Анкары поборются за кресло Эрдогана

После победы турецкой оппозиции на выборах в местные органы самоуправления начались разговоры о борьбе мэра Стамбула Экрема Имамоглу и главы Анкары Мансура Яваша за президентское кресло в 2028 году, пишет Ekotürk. Оба политика представляют Народно-республиканскую партию Турции (НРП), обошедшую на выборах партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президентские амбиции Имамоглу обсуждаются с 2019 года. В последнее время значительной поддержкой избирателей пользуется и Яваш. По версии издания, на президентских выборах 2028 года Имамоглу может стать кандидатом от НРП, а Яваш - независимым кандидатом. Сам Эрдоган заявлял, что муниципальные выборы 2024 года станут для него последними «в рамках полномочий, данных ему законодательством». Однако эксперты считают, что в законах есть лазейки, позволяющие ему избраться на еще один срок.

В Конгрессе США заявили об обещании спикера Джонсона Украине

Конгрессмен-демократ Адам Смит заявил, что доверяет обещанию спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона «не покидать Украину», пишет The Hill. Детали этого обещания Смит не привел.

В феврале Джонсон отказался рассматривать принятый Сенатом пакет иностранной помощи, включавший 60 миллиардов долларов для Украины. Причиной он назвал отсутствие в документе мер по обеспечению безопасности границ. Джонсон заявил о возможности предоставления Украине кредита, а не безвозмездной помощи, чтобы ослабить опасения консерваторов по поводу увеличения госдолга США. Также он допускал, что помощь Украине может быть профинансирована за счет замороженных российских активов.

Tagesspiegel: авторитарные тенденции обрушили рейтинг Зеленского

Немецкий эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт рассказал, что в начале украинского кризиса рейтинг одобрения Владимира Зеленского составлял 80 процентов, но к весне 2024-го показатель обвалился до 61 процента. Как пишет Tagesspiegel, опросы показывают, что доверие населения к команде Зеленского постоянно падает - все меньше и меньше людей верят, что кадровые перестановки могут принести какую-то пользу.

Пять лет назад Зеленский пообещал, что добьется мира на Украине, разрушит сети коррупции и уйдет из политики после одного срока. Однако ему «не удалось даже приблизиться» к выполнению одной из этих задач. Население Украины недовольно усилением авторитарных тенденций в администрации Зеленского, заявили опрошенные Tagesspiegel эксперты.

«Врата ада» для ВСУ

На кадрах, опубликованных Минобороны России 5 апреля, видно, как истребители Су-34 применяют 500-килограммовые планирующие бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками по позициям ВСУ. Как пишет Military Watch Magazine, Такие боеголовки отлично подходят для нейтрализации хорошо укрепленных позиций противника.

С помощью вакуумной взрывчатки воздух с огромной силой высасывается из замкнутых пространств, разрушая здания, укрытия, траншеи и другие укрепления, подчеркивает портал. Применение такого оружия в дополнение к уже значительному артиллерийскому превосходству войск РФ обеспечивает России еще большее преимущество в огневой мощи, подчеркивает Military Watch Magazine. ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, позволяющими корректировать курс во время полета для большей точности. Они способны уничтожать даже подземные бункеры, один военнослужащий сравнил их воздействие с «вратами ада».