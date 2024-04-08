Лукашенко назвал цель Запада в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью коллективного Запада является захватить в стране "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные войска. Его слова в Telegram-канале приводит БЕЛТА.

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По словам белорусского лидера, сейчас идет информационная и экономическая война, и Белоруссия делает все возможное для предотвращения "горячей войны", пока это удается.

Президент обратил внимание, что инициаторами являются белорусские оппозиционеры, уехавшие за границу.

"Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что эти люди просят денег на СМИ, им же отвечают, что нужно что-то "погорячее", по примеру теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", или вооруженное противостояние в Белоруссии.

Целью этих "западных кураторов" Лукашенко назвал захват "хотя бы кусочка земли", чтобы объявить там свою власть и ввести туда иностранные войска.