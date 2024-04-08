В Европарламенте оценили шансы Украины победить Россию

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а ВСУ в ближайшие месяцы будут отступать с позиций. Такую точку зрения он высказал в эфире канала LCI.

"Я полагаю, что Украина не сможет выиграть…Необходимо как можно быстрее начать переговоры о мирном урегулировании", - сказал Мариани.

В ближайшие месяцы линия боевого соприкосновения будет двигаться "в ущерб Украине", отметил политик.

Он также призвал к деэскалации конфликта, выступив против отправки французских войск на Украину. По его словам, Франции ничего не угрожает.

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До этого CNN со ссылкой на экспертов писал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции.