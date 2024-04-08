В конгрессе США обеспокоились российским влиянием на республиканцев
Республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер заявил, что российская повестка по вопросу Украины "заразила" Республиканскую партию, передает CNN.
В эфире телеканала его попросили прокомментировать заявление Майкла Маккола о том, что российская повестка заразила большую часть Республиканской партии. Тернер согласился с точкой зрения своего коллеги.
"Это действительно так. Мы видим исходящие из России попытки замаскировать антиукраинские и пророссийские сообщения, и некоторые из них мы даже слышим в палате представителей", — отметил Тернер.
Как подчеркнул Тернер, многие в конгрессе США считают, что конфликт на Украине разгорелся из-за политики НАТО.
До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.
Газета.Ru: главные новости