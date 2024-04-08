Республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер заявил, что российская повестка по вопросу Украины "заразила" Республиканскую партию, передает CNN.

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В эфире телеканала его попросили прокомментировать заявление Майкла Маккола о том, что российская повестка заразила большую часть Республиканской партии. Тернер согласился с точкой зрения своего коллеги.

"Это действительно так. Мы видим исходящие из России попытки замаскировать антиукраинские и пророссийские сообщения, и некоторые из них мы даже слышим в палате представителей", — отметил Тернер.

Как подчеркнул Тернер, многие в конгрессе США считают, что конфликт на Украине разгорелся из-за политики НАТО.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.