Трамп пожалел об отсутствии наплыва мигрантов из «хороших» стран

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил свое резкое высказывание о странах происхождения мигрантов и выразил сожаление, что в США не переезжают граждане стран, которые экс-лидер назвал «хорошими». Об этом сообщило издание The New York Times.

«Когда я спросил, знаете, почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, я пытался быть вежливым», — заявил Трамп в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании.

Экс-президент уточнил, что к «хорошим» странам он относит такие государства, как Дания, Швейцария и Норвегия, и добавил, что в США приезжают мигранты из «просто невероятных мест и стран, стран, которые представляют собой катастрофу».

В выступлении бывший лидер США рассказывал о своем высказывании 2018 года, в котором он негативно выразился о Гаити и странах Африки, из которых прибывают мигранты, и назвал эти государства «дырами». Трамп добавил, что «чувствовал, что это нормальная фраза», однако ее «восприняли это как очень ужасный комментарий».