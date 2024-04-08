В Египте заявили о прогрессе на переговорах о перемирии в секторе Газа

Стороны достигли значительного прогресса на переговорах по перемирию в секторе Газа, проходивших в Каире. Об этом со ссылкой на высокопоставленный египетский источник сообщил телеканал Al Qahera News.

По его словам, в ходе переговоров был достигнут консенсус по ряду основных спорных вопросов.

«Между всеми сторонами достигнут прогресс в достижении согласия», - пояснил он.

Источник здания также отметил, что делегации Катара и ХАМАС вернутся в Каир в ближайшие два дня, чтобы согласовать пункты окончательного соглашения.

В октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа.

В марте Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект ближневосточной резолюции, которую представили США, поскольку в ней отсутствовало требование прекратить огонь в секторе Газа. При этом постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция СБ ООН, требующая немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, «не является обязывающей».