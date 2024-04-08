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Пойман подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Правоохранительные органы смогли задержать вероятного подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Telegram-канал издания Baza.

Мужчину удалось поймать около полуночи в Тверской области. Полицейские обнаружили его в одном из домов в микрорайоне «Химинститут». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.

Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в КНР, сообщает ТАСС.

По плану его ждут переговоры с китайским главой внешнеполитических ведомств Ван И.

Представители РФ и КНР обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и совместного взаимодействия на мировой арене.

Предполагается, что они также успеют обговорить ряд горячих тем, таких как ситуация с Украиной и положение дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

The Economist сообщил об уничтожении ВС РФ американских ЗРК Patriot на Украине

Войска России смогли уничтожить сразу несколько комплексов (ЗРК) Patriot, которые США ранее отправляли на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.

В журнале не уточнили точное количество уничтоженного оружия. Тем не менее упоминается, что комплексы использовались в качестве защиты таких городов на Украине, как Харьков.

Еще в одном районе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

На территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области было решено ввести режим ЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

Жителям сел Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое и деревень Верхняя Алабуга и Редуть рекомендовали взять ценные вещи и эвакуироваться.

По прогнозу МЧС, этим населенным пунктам грозит подтопление из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол.

В целом, зона подтопления может распространиться более чем на 60 населенных пунктов.

Российские десантники взяли опорный пункт на окраинах Часова Яра

Десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" захватили украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

В процессе воздушной разведки военные РФ смогли выявить основные огневые точки и укрытия противника. А артиллеристы и авиация нанесли удары по основным огневым средствам ВСУ. После чего российские военные подошли на БМД-2 сразу с нескольких направлений к позициям украинцев. Там, под прикрытием бронетехники, ВС РФ и смогли одержать победу в бою.