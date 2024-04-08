США побоялись навязывать Китаю красные линии

США боятся навязывать Китаю красные линии в ситуации с Южно-Китайским морем, поскольку Пекин может пойти на хитрость. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Как отмечает издание, ржавый корпус филиппинского судна «Сьерра-Мадре», севшего на спорный риф, стал потенциальной точкой возгорания между США и КНР. Американский лидер Джо Байден планирует предупредить китайскую сторону, что Договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется и на это судно.

По словам одного из чиновников, США опасаются установления «красной линии» с Пекином.

«Если вы очертите китайцам "красную линию", они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого», — объяснил он.

Тем не менее другой источник подчеркнул, что про Китай недооценивает потенциал эскалации.

«Мы постарались прояснить это в серии бесед. (...) Китаю необходимо пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить серьезную ответную реакцию», — заключил он.

Ранее США сократили поставки оборудования Китаю в 2,3 раза. Отмечается, что уровень экспорта упал до минимума из-за «войны чипов».