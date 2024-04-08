Президент Вучич предупредил о тяжелых вызовах перед Сербией

Президент Сербии Александар Вучич раскрыл смысл сделанного им предупреждения, что его страна "стоит перед самыми тяжелыми до сих пор вызовами". Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме Косово в Совет Европы.

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По словам главы государства, это может привести к ликвидации Республики Сербской и требованию от Сербии выплаты репараций. Он призвал руководство Сербии противодействовать этим угрозам, сформировав "координационные группы".

Сам Вучич собирается отправиться в Нью-Йорк, чтобы пролоббировать голосование против резолюции о геноциде. До этого он планирует провести "стратегические переговоры" с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В конце марта Вучич предупредил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам.