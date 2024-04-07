В Финляндии потребовали «вернуться к нормальности» на границе с Россией

В Финляндии прошли демонстрации с требованием открыть границу с Россией. Акция носила название Back to normal («Назад к нормальности»), сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

© Граница Финляндии/Telegram

Демонстрации прошли в воскресенье в нескольких городах, организатором выступило Александровское общество.

По его данным, в Хельсинки в мероприятии участвовало 110 человек, в Тампере около 30, а в Лаппеенранте —70-80.

Акции были согласованы с властями и прошли спокойно, без инцидентов.

Финляндия выступила за полное закрытие границы с Россией

На этой неделе правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией. Предыдущее аналогичное решение действовало до 14 апреля.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб поддержал решение правительства о закрытии пограничных пропускных пунктов на неопределенный срок.