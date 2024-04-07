В США допустили изменения в поддержке Израиля

Администрация президента США Джо Байдена допускает изменение подхода к поддержке Израиля, если он не обратится к другим методам ведения боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос, касавшийся возможности ограничения военной поддержки еврейского государства со стороны США, Кирби подчеркнул, что Израилю в условиях обострения конфликта в секторе Газа "нужны средства" для обороны.

"Они испытывают угрозу со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном группировок", - продолжил представитель Белого дома, отметив, что Израилю "нужно и приходится обороняться". "Важно то, как они это делают, как они проводят операции. И это то, о чем мы с ними говорим", - подчеркнул Кирби. "Мы хотим увидеть изменения в том, какие [методы использует Израиль], или нам придется скорректировать нашу поддержку", - заявил он.

Как сообщал в пятницу со ссылкой на источники портал Axios, Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что Вашингтон не сможет продолжить поддерживать еврейское государство, если оно не сменит курс действий в секторе Газа. В заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома, отмечалось, что Израилю необходимо представить и реализовать конкретные шаги, чтобы не наносить ущерб мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций. Как следует из документа, политика США в отношении сектора Газа будет определяться оценками американской администрации немедленных действий Израиля на этом направлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.