Гросси прокомментировал взрыв дрона на территории ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ проинформированы о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Ранее в СМИ появились публикации об атаке, предпринятой ВСУ на атомную станцию. Беспилотники взорвались в районе столовой, грузового порта, а также на куполе 6-го энергоблока ЗАЭС.

«Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ», — отметили в агентстве.

Глава организации Рафаэль Гросси, в свою очередь, призвал стороны воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность.

ВСУ ударили по энергоблоку Запорожской АЭС

Напомним, что в 2022-2023 годах ВСУ неоднократно атаковали станцию. После начала контрнаступления в июне 2023 года количество атак значительно сократилось. После провала летней и осенней кампаний украинские подразделения возобновили удары по ЗАЭС.