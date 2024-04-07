Пропавший в океане яхтсмен из Геленджика вышел на связь

Чемпион России по яхтенному спорту, уроженец Геленджика Виталий Елагин, который отправился в кругосветное морское путешествие в прошлом году на яхте "Дочь ветра" и пропавший в марте у берегов Чили, сегодня вышел на связь из Аргентины.

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"Всем здравия! Первое и главное! Искренне не хотел, чтобы так вышло и столько было беспокойства и переживаний. Приношу всем искренние извинения, Слава Богам, ни один спасатель не пострадал", - написал он своем Telegram-канале "Дочь ветра в океане".

Виталий Елагин отметил, что он перестал отвечать из-за поломки спутниковой связи.

"Я сам не ожидал, что так будет сложно... Так что хвала Языкову (Виктор Языков - создатель яхты и учитель Елагина. - Прим. "РГ") за яхту, но на другой бы я и не пошел, и за передачу опыта, но практика есть практика, теоретически, наверное, никогда не подготовишься", - уточнил яхтсмен.

По его словам, будущий маршрут обсудят завтра.

"Оказывается, в Аргентине яхту не оставишь или дорогие билеты. Если идти дальше на Танжер (город в Марокко. - Прим. "РГ"), то у нас всего лишь 10 дней, ибо идти около 45, а сезон ураганов через 55 дней. У нас не было планов заходить в Аргентину. Конечно, хорошо бы иметь карты, но тогда надо всего мира, потому что ты ж не можешь знать, где у тебя возникнут трудности", - добавил он.

Елагин сравнил яхту "Дочь ветра" за последние две недели с "Летучим кораблем, которому не суждено достичь берега". Напомним, эту яхту построили в Лазаревском районе Сочи в 2007 году. Судно уже прошло два кругосветных путешествия. "Дочь ветра" - экологичная яхта: без двигателя и при необходимости швартуется под парусами.