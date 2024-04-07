Таиланд предложил создать аналог Шенгена

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин предложил создать в регионе общую визовую программу для шести стран. В «азиатский Шенген» могут войти Таиланд, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Вьетнам. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Сретта Тависин в последние месяцы обсуждал идею азиатской «шенгенской визы» со своими коллегами в Камбодже, Лаосе, Малайзии, Мьянме и Вьетнаме.

Речь шла о беспрепятственном передвижении туристов между шестью соседними странами с помощью единой визы. Большинство лидеров положительно отреагировали на данную концепцию.

Однако эксперты отмечают, что создание визы шенгенского типа в Юго-Восточной Азии может оказаться непростой задачей.

Титинан Понгсудхирак, профессор факультета политологии Университета Чулалонгкорн сказал, что для совместной визовой схемы необходимы групповые межгосударственные соглашения. Кроме того, у АСЕАН нет единых иммиграционных критериев как у ЕС, это объединение является «разделенной организацией с плохой иммиграционной репутацией».

Вдобавок, по словам эксперта, таиландский премьер является новичком в политике, ему может не хватить влияния, чтобы «протолкнуть предложение о визе».

Туристическая индустрия настроена более оптимистично: Мариса Сукосол Нунбхакди, бывший президент Ассоциации отелей Таиланда, говорит, что «общая виза может стимулировать людей, путешествующих на дальние расстояния». По ее мнению, срок действия визы необходимо продлить до 90 дней вместо обычных 30, чтобы сделать ее привлекательнее.

По официальным данным, шесть стран Юго-Восточной Азии приняли 70 миллионов иностранных туристов в 2023 году. На Таиланд и Малайзию пришлось более половины гостей, в казну этих стран поступило 48 миллиардов долларов доходов.

Администрация Сретты поставила цель привлечь 80 миллионов туристов к 2027 году. Правительство подписало взаимное соглашение об отказе от виз с Китаем, а также предложило временный отказ от виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана.