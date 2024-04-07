Фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина» в Европарламенте

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбирающаяся на этот пост от Европейской народной партии, пообещала бороться с ультраправыми «друзьями Путина» в Евросоюзе, которые хотят «лишить Европу будущего». Об этом она заявила, начиная свою избирательную кампанию в Афинах, пишет Euractiv.

По ее словам, на предстоящих выборах в ЕС в июне «единая и мирная Европа столкнется с вызовом как изнутри, так и снаружи».

В своей речи она раскритиковала действия России на Украине, также заявив, что Москва якобы проводит «проводит гибридные атаки против Европы на протяжении многих лет». Речь идет о якобы кибератаках, манипулировании в социальных сетях и об использовании мигрантов в качестве оружия, уточнила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что «друзья Путина здесь, в Европе» пытаются «переписать нашу историю и захватить наше будущее, будь то под видом популистов или демагогов».

«В предстоящие дни, недели и месяцы наша задача — дать отпор», — заявила фон дер Ляйен.

Шольц испугался победы правых на выборах в Европарламент

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об угрозах победы правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент.

«Правые популисты проводят избирательные кампании против нашей объединенной Европы. Они готовы разрушить то, что мы построили для наших детей; они разжигают настроения против беженцев и меньшинств», – заявил Шольц.

Ранее глава Еврокомиссии похвалила Армению за борьбу с обходом санкций против России.