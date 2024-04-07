На президентских выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Украине. Он набрал 53,12% голосов, рассказал глава Госкомиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. Об этом пишет РИА «Новости».

В Словакии избирательным правом обладают порядка 4,3 млн граждан. Явка во втором туре составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре — 51,91%.

«На первом месте [по итогам второго тура] Петер Пеллегрини с 53,12%. На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини», — отметил Бурда.

По данным агентства, экс-глава МИД Словакии Корчок ранее уже признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

Журналисты отметили, что Пеллегрини выступает за прекращение боевых действий на Украине. Он неоднократно выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может привести к катастрофе.