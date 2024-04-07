Взрыв прогремел в Кривом Роге

В Кривом Роге на Украине раздался взрыв, информирует телеканал Freeдом. Местные власти ситуацию не комментировали.

Подробную информацию об инциденте не публиковали. Когда произошел взрыв, режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее глава Харькова Игорь Терехов сообщил о масштабных разрушениях энергетической системы города в результате ударов. Он отметил, что в областном центре введены жесткие графики отключений света. По словам губернатора, электротранспорт Харькова работает частично, интервалы прибытия поездов в метро составляют от 10 до 12 минут в час пик.

До этого несколько административных зданий в Харькове оказались повреждены после взрывов, заявлял Терехов. Он уточнил, что также урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания в Шевченковском районе. О взрывах в городе стало известно ночью 6 апреля.

Кроме того, украинские средства массовой информации отмечали, что в городе Стрый Львовской области прогремели пять взрывов в ночь на воскресенье, 31 марта. Позднее эту информацию подтвердили в правительстве региона. Воздушную тревогу объявляли во Львовской области.