В США разгорелся скандал из-за заявления Хиллари Клинтон на ТВ

Грубое заявление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о будущих президентских выборах в США в эфире телепередачи Tonight Show привело к негативному отклику в американских изданиях. Об этом передает РИА Новости.

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Ведущий программы Джимми Фэллон попросил Клинтон обратиться к избирателям, которые не хотят выбирать между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — сказала она.

Журналисты осудили резкое требование Клинтон и сочли его опасным для рейтинга Байдена. Например, канал MSNBC обвинил политика в недостатке эмпатии. Издание The Hill также отметило, что слова Клинтон отразятся на позициях Байдена.

«Я не уверен, что самый эффективный способ вернуть разочарованных демократов, молодых избирателей, на сторону Джо Байдена», — отметил политтехнолог партии Марк Лонгабаух.

Ранее Байден и Трамп вышли в лидеры на праймериз в Нью-Йорке. Действующий глава государства лидирует с 92,2 процента (обработаны 19 процентов голосов), Трамп — с 79,1 процента (обработаны 10 процентов бюллетеней).