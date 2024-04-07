Стратегической задачей президента Украины Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, с самого начала США и НАТО говорили, что не будут принимать участия в военных действиях против РФ. Они считают, что «умирать должны сами украинцы».

«Президент Франции Эммануэль Макрон же своей инициативой вызвал скандал. У француза всегда была репутация политика, стремящегося быть невестой на каждой свадьбе и покойником на всех похоронах», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил возможность контрнаступления ВСУ

По его мнению, поведение президента Украины напоминает клоуна, который пытается получить выгоду от провала «французского партнера по сцене».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит со стороны России военной угрозы против стран-членов альянса.