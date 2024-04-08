Конгрессмен Смит: спикер Джонсон пообещал, что не откажется от Украины

Член палаты представителей США от Демократической партии Адам Смит заявил, что нет причин не доверять заявлению спикера Майка Джонсона о том, что законопроект по помощи Киеву будет рассмотрен, поскольку он обещал, что "не оставит Украину". Его слова приводит The Hill. По словам Смита, Джонсон заявил, "что не оставит Украину", и нет причин не верить, что "он не сдержит свое слово". В то же время, если этого не произойдет, то это не станет причиной попытки его отстранения с должности, подчеркнул демократ. "Он порядочный, умный человек, и у меня с ним хорошие, рабочие отношения. Многие упускают из виду то, что с [бывшим спикером] Кевином Маккарти было очень трудно работать", - добавил Смит. До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав "важные нововведения". Речь идет о в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что "даже Трамп говорил о концепции займа", и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть.