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Exit poll: в Словакии на выборах президента победил Корчок

В Словакии на выборах президента победил Иван Корчок, набрав 51,1% голосов.

Exit poll: в Словакии на выборах президента победил Корчок
© globallookpress.com

Об этом сообщает агентство MEDIAN SK, пишет РИА Новости.

«Корчок — 51,1%, Пеллегрини — 48,9%», — следует из результатов исследования, продемонстрированных в эфире телеканала RTVS.

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