Exit poll: в Словакии на выборах президента победил Корчок
В Словакии на выборах президента победил Иван Корчок, набрав 51,1% голосов.
Об этом сообщает агентство MEDIAN SK, пишет РИА Новости.
«Корчок — 51,1%, Пеллегрини — 48,9%», — следует из результатов исследования, продемонстрированных в эфире телеканала RTVS.
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