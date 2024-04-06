Украинский беспилотный катер со взрывчаткой нашли у берегов Румынии

К берегам Румынии прибило перевернутый безэкипажный катер с опасным грузом на борту. Военные считают, что это самодельный украинский дрон с боевой частью от старой советской ракеты. Об инциденте сообщает Topwar со ссылкой на румынскую прессу.

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Военные отбуксировали катер к берегу. По данным СМИ, он мог быть начинён взрывчаткой и оборудован боевой частью советской ракеты П-15 «Термит», выпускавшейся в 50-х годах.

В минобороны Румынии пока не комментируют ситуацию.

Эксперты считают, что это мог быть украинский морской дрон. Он либо сбился с курса либо у него закончилось топливо и он перешёл в режим свободного плавания.

Topwar отмечает, что морские дроны киевского режима несут опасность для всех черноморских держав.