ООН проведет встречу по принятию Палестины во всемирную организацию

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник, 8 апреля, закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

Об этом сообщило журналистам постоянное представительство Мальты при ООН, выполняющее в апреле функции председателя Совбеза.

Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее страна решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя.