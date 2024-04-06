ООН проведет встречу по принятию Палестины во всемирную организацию

СБ ООН проведет встречу 8 апреля по принятию Палестины во всемирную организацию
Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник, 8 апреля, закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации.
Об этом сообщило журналистам постоянное представительство Мальты при ООН, выполняющее в апреле функции председателя Совбеза.
Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее страна решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя.
"В 10:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) пройдут консультации по обсуждению палестинского запроса на возобновление рассмотрения ее заявки на членство в ООН", - говорится в сообщении.