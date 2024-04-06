СМИ: В США заговорили о создании «путинского крыла» в Республиканской партии

В США появились республиканцы, обеспокоенные тем, что вездесущая «российская пропаганда» «заражает» умы их однопартийцев. Они заявляют, что некоторые американские телепередачи ничем не отличаются от российского телевидения, а в Республиканской партии появилось «путинское крыло». Об этом в субботу, 6 апреля пишет газета The Washington Post.

Издание пишет, что в 2019 году бывший помощник Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл выступила с необычайным заявлением. Сидя перед республиканцами в Конгрессе, она «умоляла их не распространять российскую пропаганду» — поддержанное Трампом предположение о том, что Украина, а не Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году.

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«Эти вымыслы вредны, даже если они используются исключительно в внутриполитических целях», — сказала Хилл.

Республиканцы тогда «побледнели от предположения, что они служили проводниками российской дезинформации».

«Пять лет спустя республиканцы начинают публично признавать, что подобные вещи происходят в их рядах», — отмечает The Washington Post.

Газета приводит «самый яркий пример», произошедший на этой неделе. Республиканец от Техаса, член палаты представителей Майкл Маккол прямо заявил, что «российская пропаганда заразила значительную часть моей партии».

МакКол предположил, что в этом виноваты консервативные американские СМИ.

«Есть еще несколько ночных развлекательных шоу… я вижу в некоторых из них российскую пропаганду — и она почти идентична тому, что говорят по российскому государственному телевидению», — сказал МакКол.

Он также сослался на «людей, читающих различные издания, посвященные теориям заговора, которые, на самом деле моделируют российскую пропаганду».

На вопрос, о каких конкретно республиканцах он говорит, Маккол ответил, что это «очевидно», но тут вмешались сотрудники его команды и попросили интервьюера «не записывать разговор».

The Washington Post отмечает, что данный комментарий является «наиболее значимым на сегодняшний день», но он не единственный.

В частности, бывшая конгрессмен Лиз Чейни (республиканец от штата Вайоминг) заявила, что теперь существует «путинское крыло Республиканской партии».