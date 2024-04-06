СМИ: Зеленский получил удар с неожиданного флага

Украина может остаться без помощи США до середины лета. Это вызвано непрекращающимися разногласиями в конгрессе по поводу финансовой помощи Киеву и Тель-Авиву, сообщает Reuters.

«Распри между республиканцами, которые контролируют Палату представителей США, и угроза отстранить спикера Майка Джонсона от его должности, вынудили его и дальше откладывать принятие решения по давно ожидаемому законопроекту о помощи Украине, Израилю и другим ключевым союзникам», — пишет агентство.

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Отмечается, что «у Киева заканчиваются боеприпасы», и в Вашингтоне надеются, что спикер Джонсон представит пакет помощи, который может быстро пройти через Палату представителей, возглавляемый демократами Сенат и попасть на стол президента Байдена вскоре после того, как законодатели вновь соберутся во вторник после двухнедельного перерыва.

Однако «бескомпромиссные республиканцы» требуют обеспечения безопасности границ и сокращения расходов, чтобы компенсировать помощь союзникам США.

Reuters. напоминает, что прошло почти два месяца с тех пор, как американский сенат утвердил пакет в 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других союзников.

Спикер Джонсон до сих пор отказывается выносить этот законопроект на голосование Палаты представителей. Против документа высказываются республиканцы, растут сомнения и у некоторых демократов, обеспокоенных войной Израиля в Палестине.

Эксперты предупреждают, что на достижение консенсуса и заключения соглашения могут потребоваться месяцы.

«Все это может быть отложено», — сказал республиканский стратег Рон Бонжан, бывший старший помощник Палаты представителей.

Он добавил, что не удивится, если переговоры затянутся до начала июля.

При этом у американских законодателей появляются другие приоритеты, например, предоставление средств на восстановление разрушенного моста в Балтиморе.