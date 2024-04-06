Рафаэль Корреа, экс-президент Эквадора, извинился перед Мексикой после нападения эквадорской полиции на ее дипмиссию в Кито. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне правоохранители силой ворвались в здание мексиканской дипмиссии в Кито и арестовали запросившего убежище в Мексике бывшего вице-президента Хорхе Гласа. В ходе штурма дипломаты получили ранения, страны разорвали отношения.

«То, что сделало правительство [президента Даниэля] Нобоа, не имеет прецедентов в истории Латинской Америки. Даже при самых ужасных диктатурах не нарушались права посольства какой-либо страны. Мы живем не в правовом государстве, а в варварском», — констатировал Корреа.

Напомним, что Глас проходит обвиняемым по делу о коррупции. В 2017-2022 годах он находился в тюрьме, а убежище в Мексике запросил в декабре 2023 года.

Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре пострадали дипломаты

В течение почти четырех месяцев он находился в мексиканском посольстве. Мехико предоставило ему убежище и игнорировало требования властей Эквадора о выдаче преступника.