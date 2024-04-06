Возвращение Украины к границам 2014 года представляется все более маловероятным, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании вернуть эти территории. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Washington Post (WP).

Как напоминает издание, ранее Зеленский заявил, что Украина не согласится на меньшее, чем возвращение всех территорий, перешедших под контроль России с 2014 года. По оценкам издания, такое развитие событий "представляется все более маловероятным", поскольку за последний год линия фронта мало изменилась. Газета отмечает, что по мере того, как Россия продвигается в зоне СВО, у Зеленского остается все меньше пространства для успешного маневра, не говоря уже о том, как победить в конфликте с РФ.

Зеленский резко обратился к Западу с требованием

Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ освободили на авдеевском направлении населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Как заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, освобождение Водяного в Донецкой Народной Республике стало еще одним шагом к освобождению Славянска и Краматорска.