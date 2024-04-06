Эквадор назвал штурм посольства Мексики защитой своего суверенитета

Власти Эквадора объяснили штурм посольства Мексики защитой суверенитета государства.

Как говорится в сообщении администрации президента Эквадора Даниэля Нобоа в соцсети Х, арест бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа в здании дипломатической миссии был вынужденной мерой.

«Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности... после злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными дипломатической миссии, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведён его арест», — отмечается в заявлении.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил МИД страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Мексиканский МИД отметил, что в ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре были ранены дипломаты.