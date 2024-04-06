Руководство Венесуэлы назвало варварским актом штурм посольства Мексики в Кито полицией Эквадора для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.

"Я разговаривал по телефону с главой МИД Мексики Алисией Барсеной и передал абсолютную солидарность президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро президенту [Мексики] Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору перед лицом этого варварского акта, который нарушает все принципы международного права", - говорится в сообщении на странице главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто в X (ранее Twitter).

5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении Гласу политического убежища. Политик проходит обвиняемым по делу о коррупции.

Полиция Эквадора штурмом взяла посольство Мексики. Что известно о конфликте

Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию на свою территорию для ареста Гласа.