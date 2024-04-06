Во время штурма посольства Мексики в Эквадоре пострадали дипломаты

Несколько дипломатов посольства Мексики в Эквадоре получил ранения и травмы в ходе штурма дипмиссии полицией южноамериканской республики. Об этом в пятницу сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

"Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором", - указано на странице главы ведомства в X (ранее Twitter).

"Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну, - говорится в заявлении ведомства в X. - Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права".

5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении политического убежища бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, укрывающемуся на территории мексиканского посольства в Кито. Политик проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.

Мексика объявила о разрыве дипотношений с Эквадором

Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию на свою территорию для ареста Гласа. Вечером в пятницу по местному времени полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики в Кито и арестовала Гласа.