Байден заявил Нетаньяху, что Израиль может лишиться поддержки США

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре в четверг, что Вашингтон не сможет продолжить поддерживать еврейское государство, если оно не сменит курс действий в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора.

По их словам, состоявшийся разговор стал "самым жестким как по тону, так и по содержанию" с 7 октября 2023 года. При этом источники сообщили, что Байден не уточнил, что именно повлечет за собой утрата американской поддержки и прекратит ли Вашингтон поставки вооружений Израилю. Собеседники издания сообщили, что президент США заявил израильскому премьеру о необходимости прекращения огня в Газе на фоне удара ЦАХАЛ по работникам организации World Central Kitchen, чтобы обеспечить доставку в анклав гуманитарной помощи.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, Байден в своем требовании не увязывал прекращение огня с освобождением заложников, как раньше, что удивило Нетаньяху. Американский чиновник, с которым пообщался портал, отметил, что позиция США по этому вопросу осталась неизменной.

"Наша позиция остается таковой, что сделка по освобождению заложников должна включать прекращение огня, и это должно произойти немедленно. Поэтому президент призвал премьер-министра позволить своим переговорщикам заключить соглашение без промедлений", - сказал он.

Как заявил 4 апреля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден дал понять в телефонном разговоре с Нетаньяху, что в случае отсутствия изменений в ситуации в секторе Газа ему придется пересмотреть свою политику по конфликту на Ближнем Востоке. Как отмечается в заявлении, американский лидер подчеркнул, что Израилю необходимо "представить и реализовать" конкретные шаги с тем, чтобы предотвратить ущерб мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что политика США в отношении сектора Газа "будет определяться оценками" американской администрации "немедленных действий" Израиля на этом направлении.